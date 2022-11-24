Фото: Ксения Высотина

В аэропорте им. Камова, прилетевшим из Москвы в Томск пассажирам, пришлось идти по взлетно-посадочной полосе. За людьми не приехал автобус, сообщает telegram-канал "Mash-Siberia".

"Пассажиров рейса Москва – Томск оставили на улице в минус 27 — им пришлось идти пешком от самолета до выхода. Все потому, что к "Победе" пригнали только один автобус", - говорится в сообщении.

На канале рассказали, что многие прилетевшие не были готовы таким морозам, поэтому прибыли в Томск в легкой одежде. Пока пассажиры ждали транспорт, на взлетно-посадочную полосу успели сесть два самолета.

Уточняется, что идти самостоятельно через полосу запрещено, но пассажиры не выдержали и дошли самостоятельно до аэропорта.

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