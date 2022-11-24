В Томской области СК проверит информацию о высаженном ребенке из маршрутки

В автобусе не работал терминал, а у ребенка не было наличных денег Фото: Ксения Высотина

Пресс-служба СУ СК по Томской области сообщает о старте проверок по фатку высадки ребенка из городского транспорта, у которого не было наличных денег, а терминал в автобусе не работал.

«Проводится проверка размещенной в сети «Интернет» информации о том, что 23 ноября 2022 года кондуктор маршрутного автобуса № 130, следовавшего из поселка Рассвет в поселок Светлый, высадила из автобуса ребенка, который не мог рассчитаться наличными деньгами ввиду их отсутствия, а платежный терминал в автобусе не работал», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку проводят следователи Ленинского района Томска. В ходе выявленного факта будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с рейсовым автобусом №130 уже возникали проблемы. Жители Томска были возмущены невозможностью оплачивать картой проезд в указанном автобусе. В маршрутке висит объявление о том, что терминал не работает.

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