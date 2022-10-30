Жители Томска возмущены невозможностью оплачивать картой проезд в автобусе №130

Фото: Ксения Высотина

В Томске местные жители возмущены невозможностью оплачивать картой проезд в автобусе №130. В маршрутке висит объявление о том, что терминал не работает, сообщают очевидцы в соцсетях.

"Добрый вечер, подскажите насколько это законно, что в автобусе 130 уже более 2 месяцев не работает терминал и просят скидывать деньги на карту", - говорится в сообщении жителя города в паблике "Регион-70".

В комментариях горожане бурно обсудили свои недовольства. Многие томичи предположили, что водители автобусов специально вывешивают такие объявления, чтобы пассажиры рассчитывались наличными деньгами.