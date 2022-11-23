В Томске 23 ноября автобус чуть не сбил женщину на пешеходном переходе

В редакцию часто поступают жалобы жителей города на водителей общественного транспорта. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске сегодня, 23 ноября, автобус чуть не сбил женщину на пешеходном переходе. Жители города продолжают жаловаться на маршрутчиков, которые нарушают правила дорожного-движения, сообщает издание "АиФ-Томск".

«Сегодня утром шла на работу. На светофоре в районе остановки «Тверская» начали переходить дорогу, но все пешеходы вынуждены были вернуться обраться на тротуар, так как на красный свет перед нами пролетело две маршрутки подряд. Все прохожие были в недоумении, так как многие уже начали переходить дорогу», - обратилась к журналистам томичка.

Помимо этого, в редакцию часто поступают жалобы жителей города на водителей общественного транспорта. Томичи говорят о том, что маршрутчики грубят или нарушают правила ПДД.

«Каждый день езжу на работу и очень часто нахожусь в шаге от аварии, так как маршрутчики проезжают на красный, обгоняют другие машины, делают резкие остановки», - рассказал еще один житель Томска.

Уточним, что журналисты отправили запрос в Центр организации и контроля пассажироперевозок.

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