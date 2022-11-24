В Томске зафиксировано 39 новых случаев заражения COVID-19

Данные на 24 ноября 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 24 ноября 2022 года, в Томской области выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 008 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 292 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 784 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 58 пациентов скончалось, 6 112 выздоровели и 1 353 госпитализированы.

Напомним, в Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Эвушелд». Ее можно применять для вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом или противопоказаниями к существующим вакцинам.

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