В Томске школьники приготовили необычные подарки на День матери

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске ученики школы в Октябрьском районе приготовили необычные подарки на День матери. Школьники сняли мультик, сообщила учительница общеобразовательного заведения.

«Я не слышала, чтобы где-то еще готовили подобный сюрприз. В рамках внеурочной деятельности я организовала мастер-класс. Пригласила специалиста, чтобы он научил третьеклассников делать авторские мультфильмы», - говорит Надежда Викторовна.

Изначально к ученикам приехал инструктор по анимации и попросил детей разделиться на 5 команд. В каждой выбрали капитана – ответственного за общее дело.

«Мы поставили стул на край парты и положили на уголок стула телефон. Под смотрящую вниз камеру подложили белый лист, а на него картон, в котором мы вырезали дыру в форме сердечка. И много раз фотографировали: сначала пустое сердечко, потом одну ниточку подложили под дыру и тоже сфотали, потом еще ниточки, получились разные снимки», - рассказывает школьник Максим.

Позже, благодаря приложению на телефоне, у учеников получилось объединить фотографии. В итоге получился эффект движения: статичные изображения сменяют друг друга в динамике. Визуально воспроизводится процесс раскрашивания сердца.

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