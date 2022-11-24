В Томске пациентке большую аденому вырезали 10 часов подряд

Обычно подобные операции длятся до 2 часов. Фото: Область здоровья

Пресс-служба облздрава сообщает о проведении томскими врачами сложной и многочасовой операции по удалению аденомы. Времени на удаление крупнобугристого полуциркулярного образования в прямой кишке потребовалось в объеме 10 часов.

«Обычно в своей практике мы встречаем аденомы 2-3 сантиметра, и подобные операции длятся около 2 часов. Образования большего размера достаточно редки. Операция длилась 10 часов. Это очень сложная и кропотливая работа с использованием специального оборудования - эндоскопического ножа», - рассказал и.о. главного врача онкодиспансера Максим Грищенко.

Максим Грищенко отметил, что у специалистов стояла задача не только удалить новообразование, но и не задеть внутренние органы пациентки. Также отмечается, что прооперированный вид аденомы с вероятностью 100% может перерасти в злокачественную опухоль.

Специалисты-эндоскописты онкологического диспансера справились с поставленной задачей, удалив томчике новообразование методом тоннельной диссекции в подслизистом слое.

Также пресс-служба добавляет, что жительница Томска перенесла операцию благополучно и уже сейчас выписана из стационара.

Отметим, что не так давно томские специалисты Томские достали из желудка 11-летней девочки 600 граммов волос. Юная пациентка уже идет на поправку.

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