Томские хирурги удалили 8-сантиметровую опухоль с лица пациентки

Хирургическое удаление было необходимо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хирурги Томской областной клинической больницы провели операцию по удалению опухоли диаметром 8 см, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

"У пациентки была аденома околоушной железы, которая появилась 14 лет назад, и начала постепенно увеличивалась в размерах. Женщина опасалась операции, поэтому обратилась к нам только сейчас", - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ОКБ Алексей Мокроусов.

Хирургическое удаление было необходимо, потому что в случае его отсутствия аденома могла превратиться в карциому (злокачественную опухоль).

Сложность операции, по словам специалиста, состояла в локализации ветвей лицевых нервов рядом с новообразованием. Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить мимику пациентки.

Еще одна операция была проведена в сентябре 2022 года. Мужчине удалили 10-сантиметровую срединную кисту шеи.

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