В Томске стая ворон напала на ласку. Фото: «Регион-70 Томск»

Жительница Томска Ирина стала свидетельницей необычного взаимодействия в живой природе: на улице Кулагина несколько сорок атаковали ласку, сидевшую на березе. Видео опубликовал паблик Вконтакте «Регион-70 Томск».

«Примечательно то, что ласки, несмотря на их милую внешность, могут и сами напасть на ворон», — отмечает автор поста.

Несколько томичей в комментариях указали, что на видео не ласка, а, вероятно, соболь или куница.

В Томске регулярно появляются объявления о продаже экзотических животных. Живую ласку или соболя найти трудно, однако корреспондентам «КП-Томск» удалось отыскать объявление о продаже детенышей суриката и щенков хорька.

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