"Черви, палочники и африканские ежи": томичи продают странных и экзотических животных в интернете

Практически всех животных томичи продают детенышами. Фото: "Авито"

На сайтах с объявлениями часто можно встретить различные странные вещи, которые продают жители Томска. Но помимо одежды, растений или бытовых предметов там также можно встретить животных. Редакция "КП-Томск" составила список экзотических насекомых и зверей, которых томичи продают в интернете.

Эублефары

Фото: "Авито"

Эублефары - это небольшие ящерки разноцветной окраски. Такие рептилии нередко встречаются ядовитыми. Они питаются насекомыми и иногда меняют окрас.

"Милые забавные малыши этого сезона", - пишет продавец в своем объявлении.

Томичка продет четыре ящерицы и все они в разную цену. Те, что имеют менее яркий раскрас - за 2 тысячи рублей, а те, что более яркие - 3 тысячи рублей.

Автор объявления также уточняет, что вместе с рептилиями отдаст и контейнеры для содержания, термоковрик, сверчки и мучного червя, которых едят эублефары.

Аннамский палочник

Фото: "Авито"

Аннамский палочник — вид насекомых из семейства настоящих палочников. Данное насекомое действительно похоже на маленькую палочку. Они обитают во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде.

Такое редкое и экзотическое насекомое продается на томской доске объявлений всего лишь за 20 рублей. К сожалению, чем кормить, а главное, как содержать, томичка не рассказывает в объявлении.

Отметим, что данное объявление о продаже палочника не единственное. На популярном сайте вывешено еще три таких же товара, однако их раздают бесплатно.

Сурикаты

Фото: "Авито"

Сурикаты - вид млекопитающих из семейства мангустовых. Такое животное водится в районе пустыни Калахари: на территориях юго-западной Анголы, Намибии, Ботсваны и ЮАР).

Житель Томска отдает в интернете трех детенышей суриката. Малышам всего лишь один месяц и продаются они за 25 тысяч рублей.

Стоит отметить, что такое экзотическое животное не совсем приспособлено для жизни в квартире, тем более в городе, где зимой наступают морозы.

Зофобос

Фото: "Авито"

Зофобос - это черви напоминающие длинных опарышей. Позже из личинок вылупляются жуки.

Томич, который продает довольно странных насекомых, предлагает за одного червя отдать 3 рубля. Мужчина также объясняет в описании под товаром, что личинки жука зофобоса очень богаты животным белком и поэтому очень питательны.

Африканские ежи

Фото: "Авито"

Данный вид ежей обитает на средиземноморском побережье, также он завезён человеком на Мальту и Канарские острова.

Маленьких ежат на продажу выставила жительница Томска. Девушка предлагает одного питомца взамен на 5 тысяч рублей.

"Продаются малыши - ежатки. Три прекрасных малыша. Пол еще не определен", - отмечает томичка.

Напомним, что "КП-Томск" также недавно писала о том, что в Томске продают верблюда за 350 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что у животных все ветеринарные документы все в порядке, животные здоровы и хорошо ладят с людьми.

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