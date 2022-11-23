Рыбак из Томска выловил щуку весом 2,5 килограмма

Фото: Сообщество Рыбанутые Томск

В Томске рыбаки постепенно переходят на зимнюю рыбалку, из-за чего учащаются чрезвычайные ситуации на льду. Однако в этот раз томич-рыбак сообщил хорошую новость - ему удалось выловить рыбу породы щука, вес который составил 2,5 килограмма. Пост об этом появился в тематическом сообществе «Рыбанутые Томск».

«Всего одна поклёвка. Вышла на 2,500», - пишет томич в сообществе «Рыбанутые».

Однако в комментариях некоторые подписчики подвергли сомнению реальный вес рыбы, так как по фото не совсем понятен размер улова.

«Просто рыбак и не опытный не знает, что рыбу надо фотографировать на вытянутых руках. Думаю, на первый раз можно простить», - считает томич Владимир.

Также рыбак Владимир похвастался своим, хоть и не таким увесистым в одной штуке, но все-таки хорошим уловом. Ему удалось поймать несколько щук, вес которых был по 1,5 килограмм у каждой.

Читайте также: Двое жителей Томской области заплатили полмиллиона за незаконный вылов осетра

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.