Областные депутаты в Томске обсудят отмену транспортного налога для мобилизованных. Фото: Ксения Высотина

В рамках 16-го собрания Законодательной Думы Томской области текущего созыва депутаты обсудят вопрос об отмене транспортного налога для мобилизованных граждан региона.

Соответствующий вопрос включен в повестку собрания, на него получены положительные заключения Минюста, прокуратуры, УФНС и других структур.

Напомним, проектом закона предлагается освободить от уплаты транспортного налога на трехлетний период с 2022 по 2024 год лиц, зарегистрированных на территории Томской области и участвующих/участвовавших в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, в том числе военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных.

Всего в повестке собрания будет рассмотрено 35 вопросов, среди которых следует выделить продление льгот по налогу на имущество организаций, введение удостоверения многодетной семьи в Томской области и упрощение порядка получения разрешений для малой торговли.

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