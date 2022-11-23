В Томской области объявили о планах ввести социальные паспорта для семей мобилизованных

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Жители Томской области, в семьях, где мобилизовали мужчину, получат социальные паспорта. В документ будет внесена информация обо всех членах семьи мобилизованного, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Добавляется, что в паспорте будут прописаны данные по мерам социальной поддержки конкретной семьи и внесена информация о том, в чем нуждаются дети и жены мобилизованных.

В администрации также отметили, что данный документ поможет главам муниципалитетов работать с семьями мобилизованных напрямую, минуя органы соцзащиты.

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