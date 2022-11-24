В Чаинском районе Томской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В селе Подгорном Чаинского района Томской области 8-летний пешеход пострадал в ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД в четверг.

Уточняется, что ДТП произошло 23 ноября около 17.50 на улице Трактовой, 52.

«Автомобилем Honda Fit под управлением 37-летнего водителя совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. После ДТП его с травмами доставили в больницу.

Днем ранее в Томске сбили 79-летнего пешехода, который также переходил дорогу не по переходу.

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