На проспекте Фрунзе в Томске вне пешеходного перехода сбили 79-летнего пенсионера. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В минувший вторник в Томске на проспекте Фрунзе 196 автомобиль Kia Ceed под управлением 36-летней женщины совершил наезд на 79-летнего пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло около 13.50 22 ноября. По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода.

«С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе.

Очевидцев ДТП на проспекте Фрунзе просят обращаться по адресу Иркутский тракт 79, кабинет 103, или по телефону 8(3822)794-693.

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