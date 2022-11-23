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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 5:16

На проспекте Фрунзе в Томске вне пешеходного перехода сбили 79-летнего пенсионера

Мужчину с травмами доставили в медучреждение
Кирилл Гостев
На проспекте Фрунзе в Томске вне пешеходного перехода сбили 79-летнего пенсионера.

На проспекте Фрунзе в Томске вне пешеходного перехода сбили 79-летнего пенсионера.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В минувший вторник в Томске на проспекте Фрунзе 196 автомобиль Kia Ceed под управлением 36-летней женщины совершил наезд на 79-летнего пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло около 13.50 22 ноября. По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода.

«С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе.

Очевидцев ДТП на проспекте Фрунзе просят обращаться по адресу Иркутский тракт 79, кабинет 103, или по телефону 8(3822)794-693.

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