В Томске мужчину не пустили на автобусный рейс без бумажного билета. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Житель Томска Игорь попал в неловкую ситуацию на городском автовокзале, где при посадке на рейс до Новосибирска от него потребовали предъявить бумажный билет, пишет «МК в Томске».

По словам Игоря, он регулярно ездит в Новосибирск по делам, и ранее не сталкивался с таким требованием. Однако в ноябре его неожиданно остановил охранник, который потребовал предъявить билет при посадке в автобус на перроне автовокзала.

«Я сказал, что езжу часто, всегда покупаю электронный билет и никаких проблем до сегодняшнего дня не было», — поделился томич. В ответ охранник указал на объявление на стене, в котором утверждается, что билет нужен.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Игоря все-таки пустили на рейс, когда он обратился в справочное бюро автовокзала, где его фамилию нашли в списке пассажиров.

В редакции «МК в Томске» обратились за разъяснениями к администрации автовокзала, где заявили, что распечатывать купленный билет не обязательно, достаточно показать копию на экране телефона. В крайнем случае можно обратиться к сотруднику автовокзала и проверить факт покупки. Во всех случаях пассажиру следует иметь при себе паспорт.

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