Рыбаки в Томской области утопили снегоход на тонком льду. Фото: Павел КЛОКОВ

На реке Васюган в Томской области рыбаки утопили снегоход «Буран». Видео, сделанное одним из участников рыбалки, опубликовал паблик «Инцидент Томск».

Напомним, в Томской области резко похолодало на минувшей неделе, а перед этим много дней держалась околонулевая температура. Лед на реках еще не окреп, поэтому под весом снегохода тонкий пласт не выдержал.

К счастью, в месте утопления снегохода было неглубоко, и рыбакам спустя время удалось вытащить технику и улов.

МЧС и администрация Томской области предупреждают томичей об опасности выхода на тонкий лед.

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