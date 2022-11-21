Рыбаки в Томской области утопили снегоход на тонком льду.
Фото: Павел КЛОКОВ
На реке Васюган в Томской области рыбаки утопили снегоход «Буран». Видео, сделанное одним из участников рыбалки, опубликовал паблик «Инцидент Томск».
Напомним, в Томской области резко похолодало на минувшей неделе, а перед этим много дней держалась околонулевая температура. Лед на реках еще не окреп, поэтому под весом снегохода тонкий пласт не выдержал.
К счастью, в месте утопления снегохода было неглубоко, и рыбакам спустя время удалось вытащить технику и улов.
МЧС и администрация Томской области предупреждают томичей об опасности выхода на тонкий лед.
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