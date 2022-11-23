Двое жителей Томской области заплатили полмиллиона за незаконный вылов осетра

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В Томской области двое томичей заплатили полмиллиона за незаконный вылов осетра. С начала 2022 года томский линейный отдел возбудил 34 дела о незаконном вылове рыбы, сообщил журналистам начальник полиции Томского ЛО МВД России Алексей Дягилев.

"Рост преступлений наблюдается, несмотря на выросшие штрафы. В этом году за незаконный вылов осетра оштрафованы двое томичей на сумму в 500 тысяч рублей каждый", - сказал Дягилев.

Уточним, что за незаконный вылов рыбы можно получить штраф: за плотву - 250 рублей, язь - 500 рублей, стерлядь - более 4 500 рублей, за краснокнижного сибирского осетра - более 481 тысяч рублей.

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