Власти Томска назвали плохие дороги одной из причин обрыва троллейбусной сети

Износ троллейбусно-контактной сети в Томске оценивается в 62%. Фото: Владислав Пирогов

Неровное дорожное полотно может стать причиной обрыва троллейбусной контактной сети, сообщил в ответ на официальный запрос «КП-Томск» Руслан Абасов.

Напомним, в октябре и начале ноября 2022 года в центре Томска произошли два случая обрыва контактной сети, из-за которых движение на отдельных улицах затруднялось. 24 октября троллейбус встал на перекрестке проспектов Комсомольского и Фрунзе. А 1 ноября на проспекте Ленина образовалась пробка до Лагерного сада из-за обрыва проводов в районе остановки «Краеведческий музей».

В департаменте городского хозяйства пояснили, что контактная сеть может порваться по разным причинам. Это износ контактных проводов и неисправность отдельных элементов — растяжек, подвесов, неисправная «штанга» токосъемника, нарушение водителем троллейбуса ПДД или невнимательность при проверке перед выходом на линию, экстренные торможения при возникновении аварийной ситуации, а также раскачка троллейбуса из-за некачественного состояния дорожного полотна.

По информации департамента, амортизационный износ троллейбусно-контактной сети в Томске составляет 62%.

«Обследования, техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты контактной сети проводятся регулярно и своевременно за счет собственных средств ТГУМП "ТТУ"», — говорится в ответе на запрос. В департаменте городского хозяйства добавили, что средства на обновление контактной сети в бюджете Томска на 2022 и 2023 год не предусмотрены.

Вместе с тем, согласно проекту бюджета Томска на 2023 год, опубликованному на сайте городской Думы, физическим и юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров электротранспортом, предполагается выплатить субсидии в размере 380 млн 130 тысяч рублей.

Читайте также: В Томске износ парка трамваев и троллейбусов достиг 95%

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.