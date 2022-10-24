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НовостиПроисшествия24 октября 2022 8:56

В Томске на проспекте Фрунзе троллейбус встал на трамвайных путях и парализовал движение

Троллейбус замер на пересечении проспекта Комсомольского и Фрунзе
Кирилл Гостев
В Томске троллейбус перекрыл движение на перекрестке проспекта Комсомольского и Фрунзе

В Томске троллейбус перекрыл движение на перекрестке проспекта Комсомольского и Фрунзе

В Томске на пересечении проспекта Фрунзе и проспекта Комсомольского без движения замер троллейбус шестого маршрута. Авария случилась около 15.00, сообщает ставший свидетелем происшествия корреспондент "КП-Томск".

По предварительным данным, на перекрестке произошел обрыв проводов. Троллейбус частично стоит на трамвайных путях, поэтому движение трамваев вдоль Комсомольского проспекта также парализовано. На месте происшествия уже работают службы.

По данным сервиса Яндекс.пробки на 15.50, затруднено движение на Комсомольском проспекте в сторону Изумрудного города и на проспекте Фрунзе в сторону ул. Ленина.

Ранее также сообщалось о затруднении движения на Комсомольском проспекте из-за раскопки "ТомскРТС" на одной из полос.