В Томске износ парка трамваев и троллейбусов достиг 95%

Мэрия Томска направит письмо в Москву с просьбой передать новую партию списанного транспорта Фото: Ксения Высотина

Трамвайно-троллейбусное управление Томска оценило износ трамваев города в 90%, троллейбусов — в 100%, сообщил на заседании комитета городского хозяйства городской думы директор ТТУ Петр Максимов.

Напомним, в 2021 году в Томск в связи с большим износом парка электротранспорта прислали 40 списанных троллейбусов из Москвы, ранее принадлежавших "Мосгортрансу". Часть из них ТТУ отремонтировало за собственный счет и отправило на маршруты.

ТТУ также попросило мэрию направить письмо в Москву с просьбой передать городу еще 20 московских трамваев, когда столичный перевозчик выведет их из эксплуатации.

Показатели износа рассчитываются, исходя из срока службы электротранспорта, и не обязательно свидетельствуют об аварийном состоянии техники. Например, правила технической эксплуатации трамвая допускают дальнейшую эксплуатацию исчерпавших срок службы трамвайных вагонов при условии выполнения капитально-восстановительного ремонта.

В троллейбусный парк Томска сейчас входит техника со средним сроком эксплуатации около 15 лет. 25 вагонов из трамвайного парка города служат более 30 лет.