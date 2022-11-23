В Томской области обнаружили еще 47 новых случаев заражения COVID-19

Информацию предоставил сайт «стопкоронавирус.рф» за 23 ноября 2022 года Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 23 ноября 2022 года, в Томской области выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте «стопкоронавирус.рф». В общей сложности сейчас в регионе 156 969 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 67 жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 233 человек, 1 человек умер.

За последние сутки в стране выявлено 5 631 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 54 пациента скончалось, 6 785 выздоровели.

Напомним, врач-инфекционист из Томска Поздняков рассказал журналистам о главном отличии гриппа от ОРВИ. Специалист назвал главные симптомы и маркеры отличия от обычной простуды.

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