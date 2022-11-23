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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:30

В Томск доставили почти 600 человек на вертолетах санавиации за 10 месяцев 2022 года

Людей доставляли из отдаленных точек региона
Алёна ГОЛЕВА
Людей доставляли из отдаленных точек региона

Людей доставляли из отдаленных точек региона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба облздрава предоставила отчет о проделанной работе, согласно которой за 10 месяцев 2022 года в Томск доставили 578 томичей, которые живут в отдаленных от областного центра пунктах. Томичам требовалась экстренная специализированная помощь.

«Санавиация привлекается в самых сложных случаях — при угрозе жизни больного, если у пациента инфаркт, инсульт, сочетанные травмы, пневмония или угроза прерывания беременности. В подобных случаях время играет определяющую роль, чем раньше пациент окажется в больнице, тем эффективнее будет лечение», — пояснил главный врач ОКБ Николай Зенкин.

Отмечается, что из Колпашевского, Каргасокского и Парабельского районов чаще всего увозили людей для последующей экстренной специализированной помощи. Машинами реанимации также вывезли почти две тысячи человек - 1827 пациентов.

Пресс-служба добавляет, что круглосуточно на дежурстве находятся два вертолета санавиации - это Ми-8 и «Ансат». Весь воздушный транспорт оснащен необходимыми техническими и медицинскими приборами для комфортного размещения пациентов и обеспечения мониторинга жизненно-важных функций.

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