В Томск доставили почти 600 человек на вертолетах санавиации за 10 месяцев 2022 года

Людей доставляли из отдаленных точек региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба облздрава предоставила отчет о проделанной работе, согласно которой за 10 месяцев 2022 года в Томск доставили 578 томичей, которые живут в отдаленных от областного центра пунктах. Томичам требовалась экстренная специализированная помощь.

«Санавиация привлекается в самых сложных случаях — при угрозе жизни больного, если у пациента инфаркт, инсульт, сочетанные травмы, пневмония или угроза прерывания беременности. В подобных случаях время играет определяющую роль, чем раньше пациент окажется в больнице, тем эффективнее будет лечение», — пояснил главный врач ОКБ Николай Зенкин.

Отмечается, что из Колпашевского, Каргасокского и Парабельского районов чаще всего увозили людей для последующей экстренной специализированной помощи. Машинами реанимации также вывезли почти две тысячи человек - 1827 пациентов.

Пресс-служба добавляет, что круглосуточно на дежурстве находятся два вертолета санавиации - это Ми-8 и «Ансат». Весь воздушный транспорт оснащен необходимыми техническими и медицинскими приборами для комфортного размещения пациентов и обеспечения мониторинга жизненно-важных функций.

Читайте также: Врач-инфекционист из Томска рассказал о главном отличии гриппа от ОРВИ

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.