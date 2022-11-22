Врач-инфекционист из Томска рассказал о главном отличии гриппа от ОРВИ

Грипп может протекать под видом респираторной инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Грипп опасен вероятностью осложнений. От эффективного лечения зависит время выздоровление и наличие последствий. Журналист «АиФ-Томск» поговорил с томским врачом-инфекционистом Андреем Подзняковым и узнал о главном отличие гриппа от ОРВИ.

Болезнь отличается довольно быстрым и сильным началом болезни.

«Грипп отличается совершенно понятным симптомокомплексом, в типичных случаях — это внезапное острейшее начало, пациент с точностью до часа может сказать, когда он заболел. Температура, как правило, фебрильная т.е. температура тела 38 и выше, выраженные симптомы интоксикации — головная боль, боль в мышцах, в суставах, респираторная симптоматика при этом появляется позже», - рассказал инфекционист.

Далее, по словам врача, появляется насморк и кашель, обычно на 2-3 сутки. Симптоматика характерна для типичного гриппа, но он может протекать и под видом респираторной инфекции.

В случае подозрения на грипп Андрей Подзняков советует сдавать антигенные и ПЦР тесты. Они помогут отличить грипп от других респираторных инфекций. Это необходимо для того, чтобы назначить этиотропные препараты, которые действуют точно на вирус.

«Если назначить такие препараты в первые двое суток, то они быстро оборвут процесс и не дадут развиться тяжелым формам и осложнениям», - рассказал Поздняков.

Специалист отметил, что делать это нужно быстро, при первых появлениях заболевания.

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