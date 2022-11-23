Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 8:02

Киберспортсмена из Томска мошенник обманул почти на 4 тысячи рублей

Мужчина хотел приобрести дополнительные опции для своего игрового аккаунта
Алёна ГОЛЕВА
Мужчина хотел приобрести дополнительные опции для своего игрового аккаунта

Мужчина хотел приобрести дополнительные опции для своего игрового аккаунта

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Житель Томска, увлекающийся онлайн играми, хотел приобрести дополнение к своему аккаунту, но попался на схему мошенника. Необходимое объявление мужчина нашел в Интернете.

«Мужчина рассказал полицейским, что увидел заманчивое объявление в социальной интернет-сети и решил приобрести дополнение к аккаунту известной он-лайн игре. Обсудив в переписке условия сделки, потерпевший выбрал походящий для него вариант и перевел более 3 500 рублей на указанный счет», - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, мужчина перевел неизвестному владельцу объявления более 3,5 тысяч рублей на обговоренных условиях. Однако после покупки стало понятно, что нужных функций в аккаунте не появилось, а «продавец» добавил потерпевшего в черный список.

Сотрудники полиции завели уголовное дело на неизвестного, согласно ч.1 ст.159 УК РФ.

Ранее писала, что жители Томска за 3 месяца отдали мошенникам более 10 миллионов рублей. На «удочку» аферистов попалось 19 человек.

Читайте также: Томича будут судить за взятку в размере 115 тысяч рублей за сдачу экзамена по вождению

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.