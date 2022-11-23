Киберспортсмена из Томска мошенник обманул почти на 4 тысячи рублей

Мужчина хотел приобрести дополнительные опции для своего игрового аккаунта Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Житель Томска, увлекающийся онлайн играми, хотел приобрести дополнение к своему аккаунту, но попался на схему мошенника. Необходимое объявление мужчина нашел в Интернете.

«Мужчина рассказал полицейским, что увидел заманчивое объявление в социальной интернет-сети и решил приобрести дополнение к аккаунту известной он-лайн игре. Обсудив в переписке условия сделки, потерпевший выбрал походящий для него вариант и перевел более 3 500 рублей на указанный счет», - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, мужчина перевел неизвестному владельцу объявления более 3,5 тысяч рублей на обговоренных условиях. Однако после покупки стало понятно, что нужных функций в аккаунте не появилось, а «продавец» добавил потерпевшего в черный список.

Сотрудники полиции завели уголовное дело на неизвестного, согласно ч.1 ст.159 УК РФ.

Ранее писала, что жители Томска за 3 месяца отдали мошенникам более 10 миллионов рублей. На «удочку» аферистов попалось 19 человек.

Читайте также: Томича будут судить за взятку в размере 115 тысяч рублей за сдачу экзамена по вождению

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.