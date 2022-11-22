Жители Томска за 3 месяца отдали мошенникам более 10 млн рублей

На «удочку» аферистов попалось 19 человек Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба регионального УМВД сообщает о факте мошенничества по отношению к 19 жителям Томска. Преступники выманили у томичей более 10 миллионов рублей.

«Почти всем потерпевшим, злоумышленники звонили на сотовые телефоны, представлялись сотрудниками банков и сообщали об одобренных гражданам кредитах», - сообщает пресс-служба.

Также ведомство отмечает, что во всех случаях работала схема с «безопасными счетами». Мошенники звонили потерпевшим, говорили, что на их имя неизвестные взяли кредит. Далее томичам, следуя рекомендациям звонивших, нужно было взять другие кредиты и перевести на указанный счета.

Общий ущерб, причиненный жителям города составил более 10 миллионов рублей.

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