Томича будут судить за взятку в размере 115 тысяч рублей за сдачу экзамена по вождению

Мужчина хотел открыть категорию «С» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры по Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении 38-летнего жителя Томска, который передал инспектору ГИБДД взятку в размере 115 тысяч рублей. Денежные средства должны были помочь томичу успешно сдать экзамен по вождению и открыть категорию «С».

«По версии следствия, в июле-августе 2022 года обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, при посреднических действиях ранее незнакомого ему мужчины передал инспектору ГИБДД взятку в размере 115 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемым оказался 38-летний житель Томска, который является работником предприятия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание, согласно ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере».

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