Томская область вошла в топ-20 регионов России по приросту доходов. Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Доходы бюджета Томской области по состоянию на 18 ноября составили 116% от прошлогоднего уровня, всего доходы поступили в объеме 82,6 млрд рублей при утвержденной доходной части в 90,69 млрд рублей, сообщает Департамент финансов Томской области в Telegram-канале.

«Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 87,3% с темпом роста к аналогичному периоду предыдущего года 122,7%. По приросту собственных доходов Томская область занимает 16-е место среди всех регионов России», — говорится в сообщении департамента.

В расходной части бюджета также наблюдается превышение над показателями прошлого года на 3%. Из 77 млрд рублей 19,7 млрд направлены на социальное обеспечение, 29,7 млрд — на межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам.

Отмечается, что на текущий момент бюджет исполняется с профицитом в 5,7 млрд рублей.

Напомним, по проекту бюджет Томской области на 2023 год предлагается сделать профицитным из-за необходимости рассчитаться с государственным долгом региона. По данным Департамента финансов, госдолг Томской области на 1 ноября составлял 54,7 млрд рублей, или 83,1% от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. На обслуживание госдолга в 2022 году планируется потратить 2 млрд 154 млн рублей.

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