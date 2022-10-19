Мазур попросил главу Российского союза строителей помочь найти нового архитектора для Томска

Мазур также добавил, что по его мнению, заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре изначально должен решать вопросы и проблемы, которые актуальны для города в данный момент. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур признался, что найти нового специалиста по архитектурным вопросам - будет сложно. Глава области также сказал журналистам, что отметил, что в Томске нет четко выраженной градостроительной политики.

"У нас есть ТГАСУ – университет, который готовит архитекторов, но, что парадоксально, мы не нашли ни в городе, ни в округе людей, которые могли бы взять на себя эту функцию", - сказал губернатор.

Мазур также добавил, что по его мнению, такой специалист изначально должен решать вопросы и проблемы, которые актуальны для города в данный момент. По мнению главы области, в Томске нет четко выраженной градостроительной политики.

"Сегодня застройщики бегут впереди. А нормы, которые должны регулировать, находятся где-то. Сейчас мы и занимаемся тем, чтобы нормы были не "где-то", а сразу в работе. Уверен, что система будет выстроена", - уточнил губернатор.

Добавим, что Мазур попросил главу Российского союза строителей Владимира Яковлева помочь с поисками нового архитектора для Томска.

Напомним, что 17 октября в Томске был задержан экс-замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

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