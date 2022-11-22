Депутаты Думы Томска посоветуются с прокуратурой об Аникинской развязке

Для строительства Аникинской развязки потребуется перевести 1,6 га леса из особо охраняемой природной зоны. Фото: пресс-служба Думы Города Томска

Комитет Думы города Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре рекомендовал Думе вновь вынести на голосование вопрос о строительстве Аникинской развязки после того, как будет получено мнение прокуратуры. Соответствующее решение Комитета с заседания 22 ноября опубликовано на сайте Думы.

Напомним, проект Аникинской развязки, разработанный компанией «РосИнсталПроект», в июне был отклонен Городской Думой из-за необходимости переноса примыкающего к развязке участка Басандайской улицы на несколько сот метров южнее. Это потребует вывода соседствующего с дорогой леса из статуса особо охраняемой природной зоны.

Кроме того, вопросы вызывает судьба улицы Басандайской, отремонтированной в этом году по нацпроекту: для строительства развязки участок нового дорожного полотна придется демонтировать. Запрос именно этого содержания был направлен Думой в прокуратуру.

Стоимость строительства Аникинской развязки оценивается в немногим более 2,1 млрд рублей.

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