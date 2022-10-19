Проект Аникинской развязки вызвал вопросы у депутатов Думы Томска. Фото: презентация "РосИнсталПроекта"

На заседании градостроительного комитета Думы Томска во вторник, 18 октября, проектировщики представили три проекта Аникинской развязки на юге Томска, на пересечении улицы Басандайской и Богашевского тракта. У депутатов Думы возникли вопросы к проекту в части изменения площади особо охраняемой природной территории, что является необходимым условием для строительства развязки.

В мае сообщалось, что стоимость развязки может составить около 2 млрд рублей, для нее придется вырубить 1,6 га леса в природоохранной зоне у поселка Геологов. Была проведена госэкспертиза, которая признала оптимальным второй вариант развязки с путепроводом — "трубой" по Богашевскому тракту и въездом в город со стороны аэропорта. Также рассматривались варианты с разворотной петлей на улице Басандайской и кольцевая развязка.

По словам BIM-менеджера "РосИнсталПроекта" Андрея Монухова, который представил проекты развязки на заседании градостроительного комитета, на строительство развязки нужно 2,132 млрд рублей.

Депутаты отметили, что отдельную проблему представляет собой необходимость вывода земель под развязку из границ природоохранной зоны, а решение об этом должна принять именно Дума, чьего мнения заказчики не учли.

"От нашего решения зависит, будет проект реализован или нет", — резюмировал глава комитета Андрей Петров. Депутат Игорь Лютаев обратил внимание, что в 2022 году на ремонт улицы Басандайской потратили 140 млн рублей, а по проекту развязки ее часть придется разобрать.

Городские депутаты попросили в дальнейшем привлекать их к обсуждениям вопросов по Аникинской развязке, так как ее строительство курируют областные власти.

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