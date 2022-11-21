Жители Томска поспорили с депутатами о проекте Аникинской развязки

Представитель инициативной группы жителей Максим Серебряков. Фото: корреспондент «КП-Томск»

Строительство Аникинской развязки на месте примыкания улицы Басандайской к Богашевскому тракту необходимо Томску, и без нее в ближайшем будущем юг города встанет в пробках. К такому выводу пришли участники круглого стола, который состоялся в медиацентре РИА Томск в понедельник.

Напомним, в июне депутаты городской Думы заблокировали проект развязки на основании того, что часть проектируемой дороги пройдет по территории, которая на настоящий момент входит в перечень особо охраняемых природных территорий. Кроме того, некоторые обратили внимание на то, что участок улицы Басандайской предлагается разобрать, несмотря на то, что ее в 2022 году отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В любой сезон любого дня недели на Богашевском тракте в обе стороны образуется огромная пробка. Автобусы, переполненные садоводами и жителями окрестных населенных пунктов, а также желающими попасть в аэропорт, вынуждены часами стоять в этой пробке», — рассказала председатель садового товарищества «Сирень-1» Елена Кривошей.

Фото: корреспондент «КП-Томск»

По словам начальника Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрия Тюкалова, на участке дороги в районе пересечения улицы Басандайской и Богашевского тракта только в 2022 году произошло 28 ДТП — больше, чем на каком-либо другом перекрестке в Томске.

Интенсивность автомобильного потока здесь составляет 32 тысячи легковых автомобилей в сутки, и, по словам специалиста, вырастет в разы с дальнейшим жилищным строительством на юге Томска.

Депутат Думы Игорь Лютаев, голосовавший в июне против проекта, пояснил, что он выступает не против развязки как таковой, а против ее пролегания по ООПЗ, и предложил найти альтернативные способы ее проектирования. Также он отметил, что в заключении Госэкспертизы обнаружил ряд несостыковок.

Коллега Лютаева Инга Первушина поддержала его, сославшись на обращения в ее адрес жителей поселка Геологов, прилегающего к планируемой развязке. Точку зрения сторонников существующего проекта поддержали депутат по данному округу Александр Цин-Дэ-Шань и и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков..

«Необходимо перепроектирование с учетом интересов жителей в плане сохранения рекреационной зоны и леса», — считает Лютаев. Депутату возразили, что перепроектирование невозможно, поскольку изначальный проект был выбран из трех и признан наиболее удачным и наносящим минимальный вред экологии, в том числе по итогам рассмотрения Главгосэкспертизой.

Прийти к единому мнению участникам прений не удалось. Уже 22 ноября, во вторник, пройдет заседание Комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре в городской Думе Томска. В повестку заседания внесен вопрос о проекте Аникинской развязки.