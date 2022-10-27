Областные депутаты приняли бюджет Томской области на 2023 год в первом чтении. Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Депутаты Законодательной Думы Томской области в первом чтении приняли проект закона о бюджете области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Вопрос о бюджете был вынесен на повестку заседания Думы 27 октября. Депутаты проголосовали за принятие бюджета в первом чтении единогласно, 38 голосами (включая пять переданных). Проект поддержали представители всех фракций.

Согласно проекту областного бюджета, расходы на 2023 год запланированы в размере 77 млрд 287 млн рублей, доходная часть — 82 млрд 251 млн рублей. Более 60% расходов приходится на социальную сферу. Бюджет сверстан с профицитом в связи с необходимостью снизить долговую нагрузку области.

"Государственный долг на 01.01.2024 планируется в объеме 44 млрд 752 млн рублей, на 01.01.2025 – в объеме 43 млрд 467 млн рублей, на 01.01.2026 – в объеме 43 млрд 127 млн рублей", — уточняется в аннотации к законопроекту.

На период 2024 и 2025 годов также запланирован профицитный бюджет: в 2024 году доходы превысят расходы на 1 млрд 236 млн рублей, в 2025 году предполагается достичь сбалансированного бюджета.

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