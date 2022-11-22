Томичам на заметку: Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

Томичи смогут получить единое пособие для семей с детьми с 1 января 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми, которое начнут выдавать с 1 января 2023 года. Текст Федерального закона №455-ФЗ от 21 ноября 2022 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, это пособие смогут получить семьи со среднедушевым доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека. В зависимости от доходов семьи пособие составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Право на новое пособие также получат женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки. Оно заменит прежнее пособие, которое составляло половину прожиточного минимума вне зависимости от доходов семьи.

Семьи, желающие получать пособие по прежним правилам, могут продолжать это делать до тех пор, пока не утратят на него право в связи с увеличением доходов, достижением ребенком 17 лет или иными причинами.

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