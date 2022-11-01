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Общество1 ноября 2022 6:53

Томичам рассказали о видах налогового вычета и правилах его получения

По социальному вычету можно сэкономить до 15 тысяч рублей
Кирилл Гостев
По социальному вычету можно сэкономить до 15 тысяч рублей.

По социальному вычету можно сэкономить до 15 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в России вступит в силу ряд изменений налогового законодательства. В основном они затронут порядок подачи деклараций и уплаты работодателями и предприятиями. Простых томичей наверняка заинтересует введение упрощенного порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ — с сокращенным пакетом документов.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет — это уменьшение суммы дохода, которая облагается НДФЛ по ставке 13%. Например, налоговый вычет на 100 тысяч рублей означает, что налогоплательщик имеет право на возврат 13 тысяч рублей уже уплаченных налогов. Вычет не может превышать общую сумму налогов.

В Налоговом кодексе есть несколько типов вычетов. Наиболее распространены стандартный, социальный и имущественный вычеты.

По большинству вычетов срок, за который можно вернуть уплаченные налоги, составляет последние три года. Документы можно подать напрямую в отделение ФНС или работодателю, но в последнем случае можно претендовать только на выплату за последний год. Имущественный вычет предоставляется один раз в жизни, поэтому его срок не ограничивается.

Какие документы нужны для налогового вычета?

Общий список требуемых документов включает паспорт, ИНН, справку 2-НДФЛ, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление о возврате и пакет подтверждающих документов. Они зависят от конкретной услуги, на которую оформляется вычет.

Например, для оформления вычета на обучение ребенка супругам требуется справка об обучении в школе или вузе, документы, подтверждающие родство и платежные документы.

Стандартный налоговый вычет

На данный вычет претендуют льготные категории граждан, а также семьи с детьми. Размер вычета для льготников фиксированный: 3000 рублей и 500 рублей для двух разных категорий. К ним относятся, например, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, узники концлагерей, блокадники, инвалиды детства и другие категории.

Кроме того, стандартные вычеты применяются на доход каждого из родителей, имеющих на попечении детей до 18 лет и студентов очной формы обучения до 24 лет. Для них налогом не облагается 1400 рублей на первого ребенка, 1400 рублей на второго ребенка и 3000 — на третьего и последующих, а также 12000 — за каждого ребенка-инвалида до 18 лет или студента-очника до 24 лет, если он является инвалидом первой или второй группы.

Вычет прекращается с того месяца, в котором доход родителя с начала года превысит 350 тысяч рублей.

Социальный налоговый вычет

Социальный вычет предоставляется налогоплательщику на так называемые социальные расходы. Его можно оформить на обучение (свое или детей до 24 лет), лечение и приобретение медикаментов, добровольное пенсионное страхование и благотворительность. Кроме того, с 1 января 2022 года можно получить вычет за занятия спортом.

Максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет ежегодно 120 тысяч рублей и отдельно 50 тысяч рублей — при вычете за обучение детей. Соответственно, вернуть из казны по данному вычету можно до 15600 рублей, а также до 6500 рублей за образование детей.

С 1 января 2023 года на данные виды вычета распространят упрощенный порядок подачи заявления. Исчезнет требование заполнять форму 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы: налоговым органам предоставят право собрать эту информацию самостоятельно, у банков.

Имущественный налоговый вычет

Данный вид вычета в России предоставляется один раз в жизни и пользуется большим спросом главным образом вследствие значительной суммы, которую позволяет сэкономить. При покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч рублей, за ипотеку — до 390 тысяч, при продаже недвижимости — до 130 тысяч.

При этом, если по вычету была возвращена меньшая сумма, право воспользоваться им у гражданина не сгорает: остаток суммы по вычету можно получить при следующей покупке недвижимости, даже если она будет осуществлена много лет спустя.

Прочие вычеты

Кроме описанных, в Налоговом кодексе есть несколько видов вычетов для налогоплательщиков — инвесторов, предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой или искусством.

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