Томичам рассказали о видах налогового вычета и правилах его получения

По социальному вычету можно сэкономить до 15 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в России вступит в силу ряд изменений налогового законодательства. В основном они затронут порядок подачи деклараций и уплаты работодателями и предприятиями. Простых томичей наверняка заинтересует введение упрощенного порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ — с сокращенным пакетом документов.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет — это уменьшение суммы дохода, которая облагается НДФЛ по ставке 13%. Например, налоговый вычет на 100 тысяч рублей означает, что налогоплательщик имеет право на возврат 13 тысяч рублей уже уплаченных налогов. Вычет не может превышать общую сумму налогов.

В Налоговом кодексе есть несколько типов вычетов. Наиболее распространены стандартный, социальный и имущественный вычеты.

По большинству вычетов срок, за который можно вернуть уплаченные налоги, составляет последние три года. Документы можно подать напрямую в отделение ФНС или работодателю, но в последнем случае можно претендовать только на выплату за последний год. Имущественный вычет предоставляется один раз в жизни, поэтому его срок не ограничивается.

Какие документы нужны для налогового вычета?

Общий список требуемых документов включает паспорт, ИНН, справку 2-НДФЛ, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, заявление о возврате и пакет подтверждающих документов. Они зависят от конкретной услуги, на которую оформляется вычет.

Например, для оформления вычета на обучение ребенка супругам требуется справка об обучении в школе или вузе, документы, подтверждающие родство и платежные документы.

Стандартный налоговый вычет

На данный вычет претендуют льготные категории граждан, а также семьи с детьми. Размер вычета для льготников фиксированный: 3000 рублей и 500 рублей для двух разных категорий. К ним относятся, например, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, узники концлагерей, блокадники, инвалиды детства и другие категории.

Кроме того, стандартные вычеты применяются на доход каждого из родителей, имеющих на попечении детей до 18 лет и студентов очной формы обучения до 24 лет. Для них налогом не облагается 1400 рублей на первого ребенка, 1400 рублей на второго ребенка и 3000 — на третьего и последующих, а также 12000 — за каждого ребенка-инвалида до 18 лет или студента-очника до 24 лет, если он является инвалидом первой или второй группы.

Вычет прекращается с того месяца, в котором доход родителя с начала года превысит 350 тысяч рублей.

Социальный налоговый вычет

Социальный вычет предоставляется налогоплательщику на так называемые социальные расходы. Его можно оформить на обучение (свое или детей до 24 лет), лечение и приобретение медикаментов, добровольное пенсионное страхование и благотворительность. Кроме того, с 1 января 2022 года можно получить вычет за занятия спортом.

Максимальная сумма, с которой исчисляется социальный налоговый вычет, составляет ежегодно 120 тысяч рублей и отдельно 50 тысяч рублей — при вычете за обучение детей. Соответственно, вернуть из казны по данному вычету можно до 15600 рублей, а также до 6500 рублей за образование детей.

С 1 января 2023 года на данные виды вычета распространят упрощенный порядок подачи заявления. Исчезнет требование заполнять форму 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы: налоговым органам предоставят право собрать эту информацию самостоятельно, у банков.

Имущественный налоговый вычет

Данный вид вычета в России предоставляется один раз в жизни и пользуется большим спросом главным образом вследствие значительной суммы, которую позволяет сэкономить. При покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч рублей, за ипотеку — до 390 тысяч, при продаже недвижимости — до 130 тысяч.

При этом, если по вычету была возвращена меньшая сумма, право воспользоваться им у гражданина не сгорает: остаток суммы по вычету можно получить при следующей покупке недвижимости, даже если она будет осуществлена много лет спустя.

Прочие вычеты

Кроме описанных, в Налоговом кодексе есть несколько видов вычетов для налогоплательщиков — инвесторов, предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой или искусством.