Минтруд пояснил, какие категории томичей могут получить новую выплату на детей до 17 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство труда РФ обнародовало проект правил назначения нового единого детского пособия, сообщила пресс-служба Минтруда. Напомним, единое пособие вводится с 1 января 2023 года вместо нескольких отдельных выплат.

В Минтруде пояснили, что родителям не нужно привыкать к новым правилам: порядок получения пособия остается таки же, как при получении пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Единое пособие на ребенка возрастом до 17 лет смогут получить семьи, доход которых составляет менее одного прожиточного минимума на человека.

Согласно информации на сайте Департамента социальной защиты Томской области, в городе Томске прожиточный минимум на ребенка в 2022 году определен в размере 13 767 рублей на душу населения, в северных районах — 15 138 рублей, в целом по Томской области — 14 004 рубля.

Размер единого пособия составляет величину регионального прожиточного минимума. В зависимости от доходов семьи может быть назначено пособие в 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. 50% — базовая выплата: если после нее среднедушевой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, выплата увеличивается до 75%, а затем и до 100% прожиточного минимума.

Аналогичным образом будет назначаться пособие женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки: сейчас для них предусмотрен только один вид выплаты в 50% прожиточного минимума.

Кроме прожиточного минимума, оценка нуждаемости семьи для вынесения решения о назначении пособия также учитывает движимое и недвижимое имущество. Выплаты могут получить семьи, в которых есть, к примеру, не более одной квартиры или дома любой площади, одной дачи, одного гаража или машиноместа, а также сбережений, годовой процент по которым не превышает величину регионального прожиточного минимума. Приведенный список не полон и содержит ряд исключений.

При введении нового пособия предусмотрен переходный период. Семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать — продолжать получать льготу по-старому или перейти на новый формат. Выплаты по старым правилам таким семьям продолжат выплачивать до тех пор, пока они не перейдут на единое пособие или потеряют на него право.

Читайте также: "Лапки болят и трескаются": хозяева собак рассказали, как животные переносят реагенты

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.