В Томске две бездомные кошки нашли новых хозяев после международной зоовыставки

Фото: Выставка «Магия кошек» 19-20 ноября 2022, Томск

В выходные, с 19 ноября по 20 ноября, в Томске проходила международная выставка породистых животных, в которой приняли участие как породистые представители кошачьих, так и питомцы из приюта. Журналист «КП-Томск» поговорил с участниками события и выяснил, что двух бездомным кошкам и одной породистой удалось найти новых хозяев.

Фото: Выставка «Магия кошек» 19-20 ноября 2022, Томск

«Приняли участие [в выставке] от нас 5 кошек. Пристроены в новый дом 2 кошки. Да, заключается договор. Кураторы поддерживают контакт по телефону, переписываются», - сообщил журналисту представитель благотворительного фонда «ЗООЗАЩИТА ТОМСК».

Фото: Выставка «Магия кошек» 19-20 ноября 2022, Томск

Представитель благотворительного фонда также отметил, что кураторы организации иногда ходят в гости к питомцам, которые недавно обрели новый дом, помогают хозяевам адаптироваться. Также зооволонтеры дают рекомендации и консультации по питанию и уходу за кошками.

Фото: Выставка «Магия кошек» 19-20 ноября 2022, Томск

Основной частью выставки были мероприятия и показы породистых кошек. Мила Сухушина, представитель выставки и президент КЛК «Фрейя», рассказала журналисту «КП-Томск», что было представлено 70 различных пород: бурманская, сибирская, персидская, ориентальная, мейнкуны и многие другие.

Фото: Выставка «Магия кошек» 19-20 ноября 2022, Томск

Сухушина также отметила, что от породистых представителей выставки на данный момент известно, что одной кошке удалось обрести дом.

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