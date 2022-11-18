"Добрейшие глазки и улыбка": собака Элиза почти год ищет своих хозяев

Фото: Предоставлено героем

Гуляя по Томску, жители города, обращают внимание на разные вещи - кто-то остановится и покормит белок в Университетской роще, кто-то будет любоваться замерзающей Томью на Лагерном саду, а кто-то увидит бездомное животное и захочет ему помочь. Журналист "КП-Томск" поговорил с Алиной Галановой, которая как раз занимается зоопомощью.

Алина зооволонтер 10 лет. Девушка не пройдет мимо, если увидит коробку с котятами на морозе, самое главное, неравнодушная томичка не только заберет животных с улицы, но и поможет им с лечением и с обретением любящих хозяев.

Фото: Предоставлено героем

Благодаря помощи кошкам и собакам, уже не один питомец находится в тепле и заботе. Девушка рассказывает, что обычно на передержке животные долго не задерживаются. Через несколько дней-месяцев находятся те, кто готов забрать к себе на постоянной основе.

Сегодняшняя "постоялица", черношерстная собака Элиза, находится у Алины почти год. Активная собака небольшого размера, примерно со спаниеля, есть абсолютно любой корм - сухой, мясной или из каш. Неприхотливая в уходе и содержании, но никто из томичей не решился приютить животное.

"Почему она до сих пор ждет своего человека? Надеюсь, потому что он еще просто ни разу не увидел объявления о ней. Даже на знакомство дважды приезжали", - говорит Алина.

Фото: Предоставлено героем

Рассказывая об Элизе Алина будто описывает человека. С ее слов, животное очень жизнерадостное и активное. Кроме того, животное полностью здорово и привито, поэтому еще удивительней, почему в Томске не нашлось надежного владельца.

"Ласковая до ужаса, залижет до смерти. Очень умная и схватывает команды "на лету". Активная, за радость побегает и с человеком, и с ребенком, и с другой собакой. Просто прекрасный вариант для жизни с другими питомцами", - отмечает Алина.

Необычно отношение Элизы и к другим "хвостатым домочадцам". Собака спокойно реагирует на котов, не обижает и не гоняется за ними. Но пробежаться по парку вместе с хозяином или съездить в лес на прогулку для нее одни из любимейших занятий.

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