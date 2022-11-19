В Томске открылась международная выставка породистых кошек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске открылась международная выставка «Магия кошек». Мероприятия в рамках выставки пройдут в эти выходные, 19 и 20 ноября, сообщили организаторы выставки в соцсетях.

Выставка проходит в развлекательном комплексе «Fакел» (ул. Красноармейская, 120) с 10 до 18 часов. В рамках выставки предусмотрены шоу мейн-кунов, абиссинских кошек, котят всех пород, костюмированное шоу, а также отдельная секция беспородных кошек.

Кроме того, с выставки домой можно будет забрать подопечных благотворительного фонда «Зоозащита».

В 2021 году выставка не состоялась из-за COVID-19.

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