В Колпашевском районе возобновили работу паромной переправы через Обь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Паромная переправа через Обь в районе Колпашево возобновила работу с 21 ноября, сообщили в администрации Колпашевского района в понедельник.

«Паромная переправа будет работать ежедневно с 7.00 до 22.00. В начале каждого часа паром отправляется от правого берега р. Обь, в половину каждого часа от левого берега», — говорится в сообщении администрации в официальном паблике Вконтакте.

Напомним, переправа была временно закрыта с вечера субботы, 19 ноября, из-за плохих погодных условий. Колпашевцы и гости города были вынуждены добираться по объездной дороге через Белый Яр.

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