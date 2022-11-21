Жителей Томской области на этой неделе ждут морозы до -38 градусов

23 ноября будут осадки в виде снега и сильный северный ветер до 17 м/с. Фото: Владислав Пирогов

В Томской области на предстоящей неделе будет холодно. Столбики термометров опустятся до -38 градусов. Как рассказала журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, интенсивное похолодание начнется с 24 ноября.

По прогнозам синоптика, в среду, 23 ноября, будут осадки в виде снега и сильный северный ветер до 17 м/с. К четвергу температура будет стремительно падать вниз.

"По Томской области ожидается -27...-32 градуса, местами дойдет до -33...-38 градусов", - сообщила Светлана Рюхтина.

Специалист добавила, что аномальных морозов не прогнозируется и низкая температура будет держаться меньше пяти дней. К выходным температура начнет повышаться до -29 градусов.

Читайте также: Губернатор Томской области попросил работников коммунальных служб быть бдительными в связи с морозами