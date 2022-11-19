Перевозки по паромной переправе в Колпашеве временно прекращены из-за плохой погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паромная переправа через реку Обь рядом с городом Колпашево временно прекратит работу, заключительный рейс перед остановкой совершат в субботу до наступления сумерек. Об этом сообщила администрация Колпашевского района в официальном паблике Вконтакте.

«Работа паромной переправы через р. Обь, в районе города Колпашево, сегодня, 19 ноября, будет прекращена с наступлением вечерних сумерек. Возобновление работы переправы планируется после остановки ледяных полей и установления полыньи. О возобновлении работы переправы будет сообщено дополнительно», — сообщили в районной администрации.

Город Колпашево расположен в 270 км к северо-западу от Томска, ниже по течению Оби, на ее правом берегу. Паромная переправа связывает город с Шегарским трактом (трасса регионального значения Р398), который вплоть до села Мельниково в Томской области пролегает по левому берегу.

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