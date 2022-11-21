Жители Томска попросили губернатора надеть шапку в связи с морозами

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур попросил работников коммунальных служб быть бдительными в связи с морозами. Глава региона предупредил местных жителей о морозной неделе в своем блоге.

"Доброго утра всем! Синоптики прогнозируют морозную неделю. Одевайтесь теплее. Энергетики, жилищники, коммунальщики - будьте бдительны", - написал губернатор.

В комментариях многие томичи обеспокоились тем, что глава области в достаточно морозное утро находится на улице без шапки.

"Почему без шапки? Одеваться надо теплее", - пишет Андрей С. в комментариях.

Напомним, что в Томске в декабре не будет сильных морозов.

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