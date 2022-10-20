К концу декабря в городе пройдут осадки в виде снега. Фото: Ксения Высотина

В Томске в декабре не будет сильных морозов. Средняя температура днем составит -15 градусов, такие данные следуют с сайта Яндекс.Погода.

Синоптики обещают, что начало зимы будет не холодным. Ночная температура будет варьироваться от -10 до -18 градусов. Дневная температура прогнозируется от -7 до -13 градусов. В первой декаде ожидаются осадки в виде снега только несколько дней.

Во второй декаде в Томске станет немного холоднее. Ночью синоптики обещают температуру в приделах -16…-26, местами по северу дойдет до -29 градусов. Дневная температура ожидается от -12 до -18 градусов. Середина декабря пока что прогнозируется без осадков.

К концу первого месяца зимы в Томске немного потеплеет. Средняя температура ночью составит от -7 до -15 градусов, а дневная – от -10 до -13 градусов. К концу декабря в городе пройдут осадки в виде снега.