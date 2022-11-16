Главу юротдела «Томского пива» приговорили за мошенничество к четырем годам условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вынесен приговор главе юридического отдела компании «Томское пиво» Вячеславу Литвину. За мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщили «КП-Томск» в объединенной пресс-службе суда.

Напомним, Вячеслава Литвина задержали в ноябре 2020 года с разницей в несколько дней с экс-мэром Томска Иваном Кляйном. По версии прокуратуры, Литвин ввел в заблуждение предпринимателя при покупке земельных участков по заниженной цене.

«Суд признал Литвина Вячеслава Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Издание «КП-Томск» запросило в пресс-службе суда дополнительную информацию о вероятной апелляционной жалобе со стороны защиты.

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