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Здоровье26 сентября 2022 6:45

Томскую ОКБ на правах исполняющего обязанности возглавил Николай Зенкин

В Томской ОКБ сменился главный врач
Кирилл Гостев
И.о. главврача Томской ОКБ назначен Николай Зенкин. Фото: Департамент здравоохранения Томской области

И.о. главврача Томской ОКБ назначен Николай Зенкин. Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Исполняющим обязанности главного врача Томской областной клинической больницы назначен Николай Зенкин, сообщает в пресс-релизе облздрав. Из открытых источников известно, что предыдущим главврачом Томской ОКБ был Михаил Лукашов.

В прошлом Зенкин работал главой станции скорой помощи, начальником управления здравоохранения администрации г. Томска, главврачом и заведующим отделения больницы №2, а также главным врачом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя (в 2017 г.).

"Приказом департамента здравоохранения Томской области исполняющим обязанности главного врача Томской областной клинической больницы назначен Николай Зенкин", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября СК РФ сообщил, что главный врач одной из томских больниц подозревается в халатности и нанесении ущерба областному бюджету в размере 17 миллионов рублей.