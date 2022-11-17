Томич предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

Обвиняемый отдал деньги инструктору, но тот присвоил деньги себе и потратил их на свои нужды. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Расследование дела в отношении 23-летнего томича, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, завершено, сообщает СУ СК РФ по Томской области. Его обвиняют в преступлении по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2022 года договорился с бывшим инструктором одной из автошкол Томска о передаче 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за оценку "сдано" на экзамене по вождению. Обвиняемый лично отдал деньги инструктору, но посредник присвоил деньги себе и потратил их на свои нужды.

"Обвиняемый полностью признал себя виновным, объяснив свои противозаконные действия тем, что бывший автоинструктор сообщил ему, что сдать экзамены в ГИБДД можно только заплатив сотруднику ГИБДД, принимающему экзамен. В содеянном чистосердечно раскаивается", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы в Советский районный суд Томска.

Читайте также: Житель Томской области отправится в колонию за избиение сожительницы