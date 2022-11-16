Готовьте валенки: в Томской области прогнозируют до -30 градусов в ночь на четверг

По северу Томской области в ночь на 17 ноября ожидают -30 градусов. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание: на севере региона минувшей ночью уже зафиксировали температуру воздуха на отметке -18 градусов, сообщила «КП-Томск» начальник центра метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По информации гидрометцентра, в Томске ночью 17 ноября температура понизится до -7...-9 градусов, а 18 ноября — уже до -17...-19 градусов. Дневная температура в Томске в ближайшие дни будет держаться на уровне -7...-13 градусов с постепенным понижением.

«22 ноября мы ожидаем в Томске -23...-25°C ночью, дневная температура не будет подниматься выше -16...-18°C», — сообщила Рюхтина.

В Томской области удар погоды примут на себя северные районы: уже в ночь на 17 ноября там ожидается похолодание до -25...-30 градусов. На 18 ноября такая температура ожидается в среднем по всей области, за исключением южных районов — там -17...-22°C.

Синоптик связала похолодание с холодным фронтом, который надвигается на Томскую область из Арктики. В ближайшие дни холодные воздушные массы отступят только 19 числа: ночная температура по области -13...-18°C, при прояснениях до -22...-25°C. С 20 ноября температурный фон вновь начнет понижаться.

Читайте также: Томичам рассказали о правилах подбора нескользящей обуви зимой

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.