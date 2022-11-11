Глава Томского района Александр Терещенко отправлен в СИЗО до 2 января 2023 года

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В Кировском районном суде сегодня определили меру пресечения главе Томского района Александру Терещенко. Он отправится в СИЗО до 2 января 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Избрать в отношении обвиняемого Терещенко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 2 января 2023 года включительно", — говорится в постановлении суда. Постановление может быть обжаловано в трехдневный срок.

На вопрос журналистов о возможном обжаловании решения суда Терещенко ответил: "Все в рамках правового поля". Давать дальнейшие комментарии СМИ он отказался, уточнил корреспондент "КП-Томск" из зала суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме и длилось около часа. Терещенко и его адвокат просили суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест, но их доводы не были приняты.

Напомним, Александра Терещенко задержали в четверг, 10 ноября. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главной органа местного самоуправления). На допросе глава района вину не признал.

"В результате действий Терещенко, по мнению следствия, бюджету муниципального образования "Томский район" причинен вред при реализации национального проекта "Образование" по строительству социально значимого объекта", — следует из заключения суда.

По делу о недостроенной школе в селе Корнилово также проходят замглавы Томского района Денис Празукин и бывший замгубернатора Томской области Евгений Паршуто. Оба на настоящий момент также заключены под стражу. По версии следствия, к злоупотреблению должностными полномочиями Празукина склонил как раз Терещенко.

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