Дело томского мэра: обвинение в мошенничестве предъявлено юристу пивоваренной компании

Заместитель генерального директора "Томского пива" отправлен под арест до 13 января. Фото: из открытых источников

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено заместителю гендиректора по правовым вопросам компании "Томское пиво" Вячеславу Литвину, свою вину он не признал. «Литвин заключен под стражу на два месяца», - сообщается в официальном телеграм-канале "Дело Кляйна".

Напомним, главный юрист компании "Томское пиво" Вячеслав Литвин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, в 2016 году он ввел в заблуждение предпринимателя и подготовил документ купли-продажи двух земельных участков в Томске, на основании которого предприятие приобрело их по заниженной стоимости. Ущерб составил более 1 млн рублей.

«По информации, предоставленной адвокатами заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО "Томское пиво" Вячеслава Литвина, сегодня, 18 ноября, Вячеславу Литвину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Вину в предъявленном обвинении Вячеслав Литвин не признает», – уточнил вчерашним вечером телеграм-канал «Дело Кляйна».

Там же сказано, что В. Литвин был задержан сотрудниками ФСБ утром 13 ноября – в день, когда был задержан мэр Томска Иван Кляйн. Литвина доставили в следственный комитет, где он после отказа дать показания против градоначальника стал подозреваемым по уголовному делу, а 14 ноября Кировским районным судом заключен под стражу на два месяца. Постановление об избрании меры пресечения обжаловано в облсуде.

Как сообщалось ранее, мэр Томска был задержан 13 ноября, в этот же день прошли обыски в его квартире, администрации города, служебных помещениях "Томского пива". Кляйну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, свою вину он не признал. 14 ноября судебным решением Кляйн был отправлен под арест до 13 января 2021 года. В полицию также вызывали жену мэра Галину Кляйн, генерального директора "Томского пива", для дачи объяснений, почему она препятствовала обыску в ее доме.